Стокгольм, , 12:34 — REGNUM 15 июня стало известно о том, что Федеральная резервная система США повышает ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов — самый большой рост с 1994 года. По словам шведского экономиста Роберта Бергквиста, шведские домохозяйства также пострадают от решения американского регулятора. Об этом он рассказали 16 июня в эфире телеканала SVT.

Шведская крона

Роберт Бергквист, старший экономист банка SEB, тем не менее не удивлен резким повышением процентной ставки Федеральной резервной системой.

«Я думаю, что мы наблюдаем стадное поведение среди центральных банков, и это просто потому, что проблема инфляции носит глобальный характер, с этим сталкиваются все», — сказал эксперт.

По словам Бергквиста, резко отреагирует и Риксбанк. Инфляция в Швеции составляет 7,2%, когда она должна быть на уровне 2%. Поэтому и в Швеции стоит ожидать повышения процентной ставки.

«Мы знаем, что шведские домохозяйства тоже пострадают», — заключил экономист.