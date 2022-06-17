Омдурман, Судан, 17 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Подразделения суданской полиции применили боевое оружие при разгоне антиправительственной демонстрации в городе Омдурман. Об этом 17 июня сообщает Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат в Судане

По данным журналистов, демонстранты направлялись к правительственному кварталу, где находятся резиденции парламента и совета министров. При разгоне демонстрации полиция применила по протестующим слезоточивый газ, а затем открыла огонь на поражение.

Отмечается, что в результате инцидента один человек погиб, еще несколько демонстрантов получили ранения.

По данным Центрального комитета суданских врачей, с 25 октября 2021 года число погибших в результате разгона массовых протестов в стране достигло 102 человек, а количество раненных превысило 5000 человек.