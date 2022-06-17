Стокгольм, , 12:36 — REGNUM Тубиас Бильстрём и Морган Йоханссон не просто выходцы из Сконе, самого южного лена Швеции. Они оба, как и некоторые другие сконские политики, занимались миграционным вопросом в Швеции. Но почему выходцы именно этого региона Швеции так часто решают заниматься миграционными проблемами страны? На этот вопрос 16 июня постарались получить ответы журналисты телеканала SVT, взяв интервью у двух политиков.

Стокгольм, Швеция

Тубиас Биллстрем, который был профильным министром в кабинете «Умеренных», считает, что одним из объяснений является география.

«Сконе находится близко к континенту, и многие проблемы возникли именно здесь, а затем распространились по стране. Для меня, уроженца Мальмё, также стало совершенно ясно, что вопросы миграции и интеграции очень важны для жителей Сконе», — рассказал политик.

Действующий профильный министр Морган Йоханссон согласен с тем, что географическое расположение Сконе играет решающую роль.

«Тут последствия проявляются очень рано. Не в последнюю очередь, когда дело доходит до сегрегации, что мы видели в некоторых крупных муниципалитетах в Сконе: Мальмё, Лунде, Хельсингборге и Ландскруне», — сказал политик.

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