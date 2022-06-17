Донецк, 17 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В 12:05 открыт огонь с украинских позиций в населённом пункте Пески. По Киевскому району столицы ЛНР боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования с утра 17 июня безостановочно обстреливают Донецк.