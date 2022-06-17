Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM В Октябрьском районе Ростовской области в расширение производства газобетона будет сложено 3 млрд рублей. Соглашение о строительстве в поселке Кадамовском второй очереди завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения подписано на полях ПМЭФ-2022, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 июня.

Василий Голубев и Станислав Бритвин Donland.ru

Инвестором выступает «Комбинат стеновых материалов Кубани-Север». Средства в расширение производства на базе уже существующей промышленной площадки будут сложены в течение четырёх лет. Реализация проекта позволит создать 117 рабочих мест.

«Рад, что руководство компании приняло решение о продолжении инвестирования в свой донской актив. Новые мощности по производству проектных компонентов нам необходимы. Это все востребовано на юге России. Производство будет хорошим дополнением в промышленную и строительную индустрию», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

«Это основной строительный материал: легкий, прочный, теплый, — можно долго перечислять характеристики. Мощность предприятия вырастет минимум в два раза. Сейчас выпускаем в год 340 кубических метров, а прирастем еще на 360-380 куб. метров», — поделился планами генеральный директор компании Станислав Бритвин.

Первая очередь производства была запущена в Ростовской области в конце 2019 года. Объём инвестиций составил 2 млрд рублей. Реализация проекта помогла трудоустроиться 140 специалистам. Завод выпускает 1 тыс. куб. метров газоблока в сутки.

ИА REGNUM напоминает, что компания была основана на Кубани в 2007 году. Основная сфера деятельности комбината — производство газобетонных блоков автоклавного твердения. Головной офис компании находится в Краснодаре. Производственные мощности расположены в станице Васюринской Динского района.