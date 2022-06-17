Москва, 17 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине ВС России уничтожили более 350 националистов. Об этом 17 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«В результате ударов ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожено более 350 националистов», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, в районе населенного пункта Украинка Николаевской области был поражён пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, уничтожены восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ», — добавил генерал-лейтенант.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 16 июня, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией России за сутки было поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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