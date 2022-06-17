Стокгольм, 17 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. 17 июня министр инфраструктуры Швеции Тумас Энерот принял от правительственного следователя доклад о модернизации аэропорта в столичной Арланде. Как оказалось, следователь Питер Норман представил свои выводы о том, как следует развивать аэропорт, чтобы в конечном итоге другой столичный аэропорт в Бромме можно было закрыть. Об этом сообщил телеканал SVT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Правительственное расследование было назначено правительством Швеции в январе этого года. Задача экспертной группы под руководством Нормана заключалась в том, чтобы разработать план развития аэропорта и, таким образом, повысить пропускную способность в районе Стокгольма в случае закрытия аэропорта Бромма.

Ключевой вывод расследования заключается в том, что время ожидания пассажиров в Арланде должно быть сокращено.

Ещё одна проблема, которую рассмотрела экспертная группа, состоит в строительстве новой взлетно-посадочной полосы. Правительственный следователь не вынес заключения о её целесообразности, но всё же рекомендовал начать процесс подготовки для возможного строительства.