Сантандер, Испания, 17 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Совет директоров Banco Santander предложил кандидатуру Эктора Бласа Гриси Чека в качестве нового генерального директора финансовой группы вместо Хосе Антонио Альвареса. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что Гриси, который также станет членом правления банка, вступит в новую должность 1 января 2023 года, но при условии получения соответствующих разрешений со стороны национального регулятора.

Эктор Блас Гриси Чек в настоящее время является генеральным директором Santander Mexico.