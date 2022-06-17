Брюссель, , 12:04 — REGNUM Оказываемая Швецией и Финляндией поддержка Рабочей партии Курдистана (РПК), так называемым Сирийским силам самообороны (СНС) и «организации ФЕТО», которые в Анкаре считают террористическими организациями, является угрозой для НАТО. Об этом 17 июня заявил журналистам глава минобороны Турции Хулси Акар по итогам двухдневного заседания глав оборонных ведомств стран — членов альянса в Брюсселе.

Хулуси Акар Mil.ru

По словам Акара, Турция ведет нейтрализацию угрозы терроризма в регионе и санкции против союзников по НАТО, включая в сфере оборонной промышленности, являются недопустимыми.

При этом он добавил, что Анкара никогда не была против расширения НАТО, однако ожидала от своих союзников по альянсу уважения и учета интересов Турции. Также он назвал угрозой отношение Швеции и Финляндии к организациям, которые турецкие власти считают террористическими.

«Игнорируя террористов, которые убивают граждан будущего союзника по НАТО, вы противоречите принципам дружбы и духу военно-политического блока в целом. Часть террористов, осуществляющих теракты против Турции, впоследствии бежала в скандинавские страны, получив там убежище. Это, однозначно, недопустимый шаг. Разве может быть подобного рода союзничество?», — сказал глава минобороны Турции.

Кроме того, Акар указал, что в ходе военных операций на севере Ирака и Сирии армия Турции захватила большое количество оружия шведского производства и напомнил об отказе Швеции и Финляндии выдавать членов указанных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что оценка сроков присоединения Швеции и Финляндии к НАТО была слишком оптимистичной.