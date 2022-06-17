Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Для Минкультуры РФ важно поддерживать очаги русской культуры за рубежом в лице русских театров. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявила РИА Новости глава ведомства Ольга Любимова.

Yarregion.ru Ольга Любимова

«Очень важное направление — русские театры за рубежом. Это наши очаги культуры, годами эти люди в разных странах играли на нашем языке, ставя нашу классику. Нам, конечно, очень важно их поддерживать, мы начинаем отдельно финансировать постановки в русских театрах, давать возможность расширить репертуар», — сказала Любимова.

По её словам, в СНГ работает 51 русский театр, и необходимо гастролировать по ним, а также привозить их с выступлениями в Россию.