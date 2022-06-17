* запрещённая в России организация

Москва, 17 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на Украине российские военные за сутки поразили 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом в ходе брифинга 17 июня заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и миномётных батарей», — добавил Конашенков.

Он уточнил, что в том числе было уничтожено шесть батарей РСЗО «Град» в районах Зайцево, Курдюмовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино Донецкой Народной Республики.

Также в районе Песочин Харьковской области был уничтожен штаб подразделения националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, указал генерал-лейтенант.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 16 июня, российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация уничтожила 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков, включая пункт ремонта и восстановления украинской бронетехники под Харьковом.

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