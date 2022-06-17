Москва, 17 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Котировки биткоина продолжают балансировать вблизи $20 тысяч. Это может продолжаться довольно долго, так как этот уровень является психологически важной отметкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Ранее биткоин еще никогда не уходил ниже пиковых отметок, достигнутых во время предыдущего цикла роста. $20 тысяч были достигнуты в декабре 2017 года.

Если покупателям не удастся удержать актив от дальнейшего падения, то это нарушит сформировавшуюся традицию и приведет к переоценке инвестиционный стратегий.

Тем не менее, вероятность дальнейшего падения цены крайне велика. ФРС США продолжает ужесточать монетарную политику, а ее глава уже почти в открытую говорит о том, что борьба с инфляцией будет продолжаться даже в ущерб экономике.

Текущие темпы роста потребительских цен подразумевают увеличение процентной ставки ФРС еще на 175 базисных пунктов, а значит давление на финансовые активы сохранится.

Кроме того, рынок недвижимости США все еще держится на плаву, хотя и на нем активно надувался пузырь благодаря масштабным стимулам, но вряд ли это продлится долго и в скором времени он начнет сдуваться ровно также как и на фондовом рынке.

Для пробития отметки в $20 тысяч может потребоваться время из-за большого количества людей, считающих хорошей идеей приобрести криптовалюту по данной цене.

Однако рано или поздно давление продавцов окажется сильнее и котировки вырвутся за пределы данного уровня. Ожидается стоимость биткоина близи $15 тысяч», — предполагает эксперт.

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