Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Башкирия сохранила свою позицию в национальном рейтинге инвестиционного климата, формируемом Агентством стратегических инициатив. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что итоги были подведены на Петербургском международном экономическом форуме.

Так, по результатам 2021 года Башкирия сохранила за собой пятое место среди всех субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что Башкирия разделила пятое место с Нижегородской, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областями. Первые четыре позиции заняли Москва, Татария, Московская и Тульская области.