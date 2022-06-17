Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал уход шведского производителя мебели IKEA с российского рынка. Компания решила продать все четыре завода на территории России и частично сократить персонал, сохранив розничную сеть.

Kremlin.ru Денис Мантуров

В беседе с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр ответил на вопрос, жалеет ли он об уходе компании.

«Жалко у пчёлки!» — цитирует слова министра телеканал «Звезда».