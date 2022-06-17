Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта обсудит вопросы импортозамещения на ближайшем заседании, которое пройдёт 27 июня. Об этом 17 июня заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Левитин

«Следующий совет по спорту будет посвящён импортозамещению. Первое заседание рабочей группы пройдёт 27 июня», — сказал Левитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России нужно наладить производство собственного оборудования, на котором будут делать спорттовары, поскольку зависимость от импорта в этой сфере составляет 90%.