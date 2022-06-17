Лондон, 17 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Великобритания с большой долей вероятности (highly likely) направит дополнительный военный контингент для усиления потенциала НАТО в Эстонии. Это поможет «сдерживать Россию», заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Речь идёт об отправке сотен военнослужащих. Союзники по НАТО расскажут о своих планах по «сдерживанию России» на саммите в Мадриде, а также затронут вопрос постоянной поддержки Украины, сообщает Sky News.

«Весьма вероятно, что в Мадриде мы попытаемся выделить бригаду для этих двух боевых групп. Это не обязательно означает, что они всегда будут в Эстонии, они вполне могут вернуться в Великобританию. Но их командование и управление, а также их передовые части, скорее всего, будут расположены в Эстонии, где они сейчас находятся», — сказал британский министр.

Великобритания, напоминает издание, руководит дислоцированным в Эстонии «подразделением расширенного передового присутствия». Оно состоит из двух боевых групп примерно по тысяче человек в каждой. В случае добавления третьей боевой группы подразделение станет бригадой, и в Прибалтике появится бригадный штаб.

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