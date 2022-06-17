Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Тульская область по итогам 2021 года смогла увеличить объем инвестиций более чем на 25%, чем удивила первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, передает 17 июня корреспондент ИА REGNUM с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Флаг Тульской области Tularegion.ru

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Агентства стратегических инициатив (АСИ), Тульская область заняла как и в 2020 году, четвертое место.

«Еще одна сенсация рейтинга, есть регион, где за год объем инвестиций увеличился больше чем на 25% в сопоставимых ценах — Тульская область, — сказал Белоусов. — Тульская область заняла первое место в номинации качества регуляторной среды, руководство области смогло обеспечить существенно низкие показатели по времени, количеству документов, разрешительных процедур, чем в среднем по стране».

Первый виц-премьер уточнил, что опыт региона изучается и распространяется в других регионах России.

Напомним, Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ. На втором месте — Татария, на третьем — Московская область.

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