Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Экспорт в сегодняшних условиях становится ядом для экономики России, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, заявил 17 июня глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«То, что считалось главным и важнейшим, экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт… становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства — всё перевернулось», — цитирует его РИА Новости.

Греф добавил, что в короткие сроки невозможно даже переосмыслить новую ситуацию, а перестроить логистику, физическую инфраструктуру и цепочки платежей — еще труднее.