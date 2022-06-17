Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. К концу 2022 года уровень инфляции в России снизится, однако останется на двузначной цифре, если смотреть год к году. Об этом 17 июня заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе Петербургского международного экономического форума.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Очевидно, что оценка инфляции будет ниже тех значений, которые у нас были — у нас было 17,5% на конец года. Мы понимаем, что мы ощутимо ее понизим с учетом того, что у нас четвертую неделю подряд цены не растут, <…> но, если мы смотрим год к году, конечно, она будет двузначной», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

При этом глава Минэкономразвития не исключил, что по итогам нынешнего года ВВП России может снизится почти на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и развития РФ Максим Решетников заявил, что в настоящее время Россия сползает в дефляционную спираль.