Тбилиси, 17 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила митинг в поддержку курса на евроинтеграцию, но приняла меры для его организации, поэтому там было так мало участников. Об этом заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«На митинг пришли 300 человек, из которых более 200 были сама президент, послы, журналисты и сотрудники администрации, а также сотрудники полиции», — сказал лидер партии.

Он заявил, что вступление Грузии в Евросоюз якобы поддерживают 85% населения, а митинг, который объявила Зурабишвили испортил общее впечатление. По мнению Кобахидзе, граждане не пришли на акцию, так как она была «ничейной».

«Саломе Зурабишвили сама раньше заявила, что она не является ни правящей партией, ни оппозицией, вообще никем. Она просто символический президент», — добавил председатель «Мечты».

Напомним, Зурабишвили объявила в Тбилиси митинг в поддержку курса евроинтеграции Грузии на вечер 16 июня. Она также пришла на акцию. По поводу малочисленности президент сказала, что это подтверждает искренность акции, так как никого не свозили автобусами.