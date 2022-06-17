Париж, 17 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Статус кандидата на вступление в Европейский союз может получить Молдавия. Об этом 17 июня заявил президента Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

По словам французского лидера, «храбрость» киевского режима якобы позволяет ЕС также послать сигнал Молдавии, в которой «также есть сепаратистские движения».

«Она (Молдавия) также может стать кандидатом на вступление в ЕС», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Россия и Молдавия свели к минимуму двухсторонние отношения и поддерживают их только на уровне послов.