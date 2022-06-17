Москва, 17 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Заявления спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что наблюдаемый в США рекордный уровень инфляции якобы связан с войной в Ираке и пандемией COVID-19, прокомментировала 17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как напомнила Захарова, ранее журналист CNN на брифинге заявил, задавая вопрос о международном праве, что про Ирак в этом случае вспоминать не стоит, как как это якобы «было давно».

Также она уточнила, что 17 июня спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала, что высокая инфляция в стране якобы связана с войной в Ираке и пандемией.

«Вот оно как, оказывается. Экономика США страдает из-за войны с Ираком, по мнению одного из самых высокопоставленных представителей власти в США. Жаль, что CNN не в курсе, что война в Ираке совсем не в прошлом. Как и оккупация американскими войсками Сирии», — написала в своем сообщении официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты и страны ЕС, ошибки которых спровоцировали продовольственный кризис, должны задуматься об ответе перед миллионами голодающих.