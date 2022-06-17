Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен, терять надежду рано. Об этом постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил 17 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

Строительство газопровода «Северный поток - 2» Gazprom.ru

«Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте «Северный поток — 2» было бы рано», — сказал Чижов РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с сокращением объёмов прокачки газа по «Северному потоку».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что «Северный поток — 2» полностью готов к запуску. Газопровод не работает, так как его не хочет сертифицировать европейская сторона.

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