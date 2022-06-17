Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 11:04 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен, терять надежду рано. Об этом постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил 17 июня на полях Петербургского международного экономического форума.
«Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте «Северный поток — 2» было бы рано», — сказал Чижов РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с сокращением объёмов прокачки газа по «Северному потоку».
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что «Северный поток — 2» полностью готов к запуску. Газопровод не работает, так как его не хочет сертифицировать европейская сторона.
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