Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На Васильевском острове Санкт-Петербурга появится Научный квартал. Соглашение об этом между властями города и Российской академией наук (РАН) подписано на ПМЭФ-2022.

Алексей Боголюбов. Стрелка Васильевского острова. 1889

Центром Научного квартала станет комплекс зданий РАН на Университетской набережной. В частности, в Музейном флигеле откроют современный музейный центр науки и технологий. Все расположенные в этой части острова институты, научные и образовательные учреждения свяжут единой системой публичного пространства. Научный квартал станет новой достопримечательностью Северной столицы, уверены в Смольном.

«В 2024 году мы будем отмечать 300-летие со дня основания Академии наук. Мы благодарны РАН за поддержку города, за развитие нашей академической науки. Без нее невозможно представить развитие медицины и технологий, освоение космоса, создание инфраструктуры для получения и освоения новых знаний и опыта», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В свою очередь президент РАН Александр Сергеев, отметил: «Мы хотели бы вернуть присутствие Академии в Петербург, как это было со времен Петра. Ваш город — колыбель академии».

Напомним, по поручению Владимира Путина РАН создает в городе самостоятельное подразделение на историческом месте — Университетской набережной, где в России во времена Петра I зарождалась фундаментальная наука.

Ключевыми направлениями сотрудничества Академии и Петербурга станут развитие научной экспертизы, популяризация науки, а также научная, научно-техническая и инновационная деятельность.

В 2024 году будет отмечаться 300-летие академии. По словам Александра Сергеева, именно Петербург станет центром этих торжеств. В «Экспофоруме» планируется провести мировой научно-образовательный форум.