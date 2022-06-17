Нью-Йорк, США, 17 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Европа рискует остаться без запасов природного газа в разгар пикового зимнего спроса, если поставки из России по важнейшему трубопроводу полностью прекратятся, сообщает Bloomberg.

Gazprom.ru «Северный поток»

При наихудшем сценарии, если поставки по трубопроводу «Северный поток» в Германию будет полностью остановлены, Европа не сможет достичь предписанного ЕС уровня запасов к началу отопительного сезона в ноябре. А к январю запасы в регионе могут полностью исчерпаться, сообщил вице-президент по исследованиям в области газа и СПГ консультативной компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.

«Даже с учетом контрмер, возможно, придется прибегнуть к некоторому нормированию спроса», — предупредил Ди Одоардо.

За последние два дня российский газовый гигант «Газпром» сократил поставки газа потребителям в Италии, Германии, Франции и Австрии. Экспортер заявил, что был вынужден пойти на этот шаг из-за проблем с ремонтом турбин производства Siemens AG. Но Германия оспорила это заявление, назвав сокращения «политически мотивированными» и направленными на то, чтобы дестабилизировать рынки.

Если снижение российских поставок сохранится и дальше, это может сорвать летнюю кампанию по пополнению хранилищ, и Европа не успеет до 1 ноября заполнить их на 80% — до минимального уровня, предписанного в ЕС.

По словам Ди Одоардо, полная остановка «Северного потока» приведет к тому, что к 1 ноября уровень заполнения хранилищ в Европе составит всего 59%. Если трубопровод продолжит работать лишь на 40% своей мощности, то к тому времени уровень заполнения хранилищ может достигнуть 67%, при этом риск истощения запасов может возникнуть только к концу зимы.

Но если трубопровод вернется к нормальной работе, то к 1 ноября можно будет заполнить хранилища на 80%, даже несмотря на продолжающийся простой американского завода по сжижению газа Freeport LNG, считает Ди Одоардо.