Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 10:51 — REGNUM Ленинградская область улучшила свой инвестиционный климат по результатам 2021 года. По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ), Ленобласть заняла девятое место, передает 17 июня корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что по итогам 2020 года Ленобласть замыкала Топ-10 рейтинга, а спустя год смогла продвинуться вверх на один пункт.
Добавим, что помимо Ленобласти девятое место в рейтинге АСИ разделили Челябинская, Самарская, Липецкая и Ивановская области.
Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ. На втором месте — Республика Татарстан, на третьем — Московская область, на четвертом — Тульская область. Пятое место поделили Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области. Санкт-Петербург занял шестое место, поделив его с Югрой.
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