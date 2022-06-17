Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Ленинградская область улучшила свой инвестиционный климат по результатам 2021 года. По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ), Ленобласть заняла девятое место, передает 17 июня корреспондент ИА REGNUM.

Ленинградская область. Карта Hiler

Напомним, что по итогам 2020 года Ленобласть замыкала Топ-10 рейтинга, а спустя год смогла продвинуться вверх на один пункт.

Добавим, что помимо Ленобласти девятое место в рейтинге АСИ разделили Челябинская, Самарская, Липецкая и Ивановская области.

Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ. На втором месте — Республика Татарстан, на третьем — Московская область, на четвертом — Тульская область. Пятое место поделили Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области. Санкт-Петербург занял шестое место, поделив его с Югрой.

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