Бангкок, 17 июня 2022, 10:46 — REGNUM Министерство образования Таиланда запретит использование марихуаны в школах, объявив школы местами, свободными от марихуаны, сообщает CNN Indonesia.
Министр образования Таиланда Тринух Тьентхонг заявил, что каждая школа объявит зону, свободную от марихуаны. Министерство образования обеспечит, чтобы учителя и учащиеся понимали плюсы и минусы употребления марихуаны.
Напомним, Таиланд легализовал использование марихуаны в медицинских целях 9 июня 2022 года. Этот шаг предпринят для улучшения здоровья населения и экономики страны.