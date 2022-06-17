Бангкок, 17 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Министерство образования Таиланда запретит использование марихуаны в школах, объявив школы местами, свободными от марихуаны, сообщает CNN Indonesia.

Photo Dharma Флаг Таиланда

Министр образования Таиланда Тринух Тьентхонг заявил, что каждая школа объявит зону, свободную от марихуаны. Министерство образования обеспечит, чтобы учителя и учащиеся понимали плюсы и минусы употребления марихуаны.

Напомним, Таиланд легализовал использование марихуаны в медицинских целях 9 июня 2022 года. Этот шаг предпринят для улучшения здоровья населения и экономики страны.