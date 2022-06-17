Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Санкт-Петербург по итогам 2021 года занял шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с предыдущим годом. Об этом передает 17 июня корреспондент ИА REGNUM с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация рейтинга АСИ

Напомним, по итогам первого пандемийного года Северная столица занимала восьмое место. Несмотря на то, что 2021 год также был непростым из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, город на Неве смог улучшить свое инвестиционную привлекательность, и подняться в ТОП-10 на шестое место.

Заметим, что помимо Петербурге шестое место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ, обнародованном на ПМЭФ. На втором месте — Республика Татарстан, на третьем — Московская область, на четвертом — Тульская область. Пятое место поделили Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области.

Отметим, что в 2021 году параметры оценки инвестклимата регионов были расширены. В АСИ, помимо привычных позиций, был включен показатель силового давления. Таким образом, рейтинг рассчитывался по 67 показателям в пяти направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства и показатели вне рейтинга.