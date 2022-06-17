Москва, 17 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Российская экономика должна повышать уровень самодостаточности, снижая зависимость от внешних факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Однако нельзя отрицать того, что многие производители зависят от поставок сырья, упаковки, компонентов или оборудования из-за рубежа, поэтому полностью оградиться от зарубежных рынков не получится, да это и не нужно, — сказала Прикладова. — Ведь для компаний, ориентированных на внешние рынки, экспорт является важным источником доходов, что даёт возможности для расширения деятельности. При этом нередко экспортная выручка оказывается выше, чем внутри страны, особенно сейчас при росте мировых цен на многие виды товаров. В этих условиях важно обеспечить предложение на внутреннем рынке во избежание дефицита и роста цен, что успешно достигается через временные ограничения или запреты на вывоз отдельных категорий товаров».

С другой стороны, как отметила Прикладова, нельзя не учитывать интересы производителей, которые продолжают испытывать давление, начавшееся в 2020 году из-за пандемии и продолжающееся из-за санкций.

«Для повышения ориентированности российских производителей на внутренний рынок ключевым является наличие мощностей на всех этапах производственной цепочки (от добычи сырья до выпуска готовой продукции) и платёжеспособного спроса, — сказала экономист. — Например, сбор зерна гораздо выше производственных возможностей мукомольной промышленности. Что делать с излишками зерна? Если не экспортировать и при этом не потерять урожай, можно смолоть. Тогда возникает вопрос, что делать с излишками муки. И так далее. Другими словами, переориентирование на внутренний рынок должно быть экономически обоснованным и целесообразным».

При этом она подчеркнула, что стратегически развитие внутреннего рынка является верным, что подтверждает опыт Китая.

«Но это окажется весьма затруднительным, если не будет роста реальных доходов населения, который невозможен без увеличения доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и при низкой доступности финансовых ресурсов для бизнеса из-за высоких кредитных ставок и нередко чрезмерных требований банков к компаниям-заёмщикам», — сказала Прикладова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России заявила о необходимости переосмысления экспорта и его переориентации на развитие внутреннего рынка.