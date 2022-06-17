Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Возрождение в России производства профессиональных коньков для фигурного катания вполне реально. Об этом 17 июня заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Нереальное всё делают люди. Как известная поговорка «Не боги горшки обжигают» — она, мне кажется, применима сегодня вполне», — приводит слова Матыцина ТАСС.

По его словам, задача состоит в том, чтобы найти правильных производителей, сформировать техническое задание, а также определить экспертов, которые будут сопровождать процесс на каждой стадии разработки вплоть до выпуска экспериментальных моделей и доведения их до высококачественного образца.

Он отметил, что сроки зависят от профессионализма и желания людей, которые этим будут заниматься.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Матыцин заявил, что Минспорт уделяет первостепенное значение вопросу импортозамещения спорттоваров.

Читайте ранее в этом сюжете: Матыцин рассказал об импортозамещении спорттоваров