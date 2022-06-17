Кишинёв, 17 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Молдавии поддержали ратификацию соглашение с Евросоюзом о вводе на территорию республики сил Европейской службой пограничной полиции и береговой охраны (FRONTEX). Об этом сообщает пресс-служа законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Все расходы, связанные с деятельностью экспертов FRONTEX в Молдавии , будут покрыты Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод иностранных военнослужащих с оружием якобы нужен для контроля потока беженцев с Украины. Сотрудникам FRONTEX разрешается действовать в 30-километровой приграничной полосе.

Против принятия законопроекта выступали оппозиционные депутаты парламента. Член фракции Блок коммунистов и социалистов Александр Нестеровский указал на то, что соглашение позволяет иностранным военным контролировать 40% территории республики.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из Молдавии «явно пытаются сделать вторую Украину».