Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз». Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

t. me/rustamminnikhanov Глава Татарии Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Участок недр Каратон-Саркамыс располагается в Атырауской области рядом с действующими месторождениями Тенгиз, Королевское и группой месторождений АО «Эмбамунайгаз». Каратон-Саркамыс в феврале 2022 года включили в перечень территорий участков недр на разведку и добычу углеводородов для предоставления права недропользования АО НК «КазМунайГаз».

В 2021 году товарооборот между Татарией и Казахстаном составил 629 млн долларов. Стороны отметили важность расширения сотрудничества и номенклатуры взаимопоставляемых товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Татарии Рустам Минниханов и генеральный директор «Компании VK» Владимир Кириенко 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве.

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