Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса отразилась на результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом 17 июня заявил на ПМЭФ первый вице-спикер Андрей Белоусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Leonrid Андрей Белоусов

«За это время, конечно, произошло очень много событий. Как всегда в этот раз были сюрпризы, мы о них будем говорить. Но самое главное — рейтинг показывает те тенденции, те тренды по изменению инвестиционного климата, бизнес-климата в регионах, которые являются главным таким, основным фактором, определяющим динамику инвестиций», — заявил Андрей Белоусов.

Вице-премьер отметил, что особенностью рейтинга является то, что его подсчет проводился на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

«Это отразилось на результатах, причём отразилось неоднозначно», — заключил Белоусов.