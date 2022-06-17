Донецк, 17 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Украинские войска совершили новый обстрел Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 9:40 украинскую атаку зафиксировали в СЦКК. С позиций в населённом пункте Пески по Киевскому району Донецкой столицы выпустили восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины открыли огонь по жилым кварталам Донецка из ствольной артиллерии калибра 152 мм.