Тбилиси, 17 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сотрудники Таможенной службы Грузии постоянно пресекают попытки провести через территорию страны санкционную продукцию в Россию. Об этом 16 июня сообщил журналистам замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня дает добро!

«У меня есть информация, что сделала таможенная служба и какие продукты она не позволила вывести. Это происходило ежедневно и часто, особенно в начальный период», — сказал Какауридзе.

Он сообщил, что ему известно оп попытках провезти в Россию аппаратуру и продукты, произведённые в странах Евросоюза. При этом чиновник отметил, что все машины, которые идут через Грузию, проверить невозможно, поэтому не исключено, что санкционную продукцию получается провозить через грузинскую таможню.

«Я не знаю страну, которая может закрыть контрабанду на 100%», — подчеркнул замминистра.

Стоит отметить, что после того, как торговые потоки были перенаправлены из-за антироссийских санкций, нагрузка на таможенный пункт на российско-грузинской границе резко выросла. Там резко вырос поток грузовиков, идущих из Турции. Машины простаивают в очереди по несколько дней. Для увеличения пропускной способности на границе строят дополнительный пункт досмотра.