Бостон, США, 17 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по очкам в одном сезоне плей-офф. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба лиги.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Карри набрал 602 очка в 22 матчах плей-офф сезона 2021/22. Он превзошёл результаты Леброна Джеймса (580 очков в 2020 году) и Майкла Джордана (590 очков в 1997 году).

Первое место по этому показателю также занимает Джордан, который в 1998 году набрал 680 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА, обыграв «Бостон Селтикс», а Карри был признан самым ценным игроком финальной серии.