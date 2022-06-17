Герат, Афганистан, 17 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Герат сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили женщинам, что они не имеют права подавать в суд на мужчин. Об этом пишет газета «8 Собх».

Суд

Отмечается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут расследовать жалобы женщин на своих мужей.

Согласно источникам, несколько женщин подали иски в суд Герата по поводу бытового насилия в отношении своих супругов, но в итоге эти иски не были приняты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к рассмотрению.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они ввели бесчисленные ограничения в отношении женщин.