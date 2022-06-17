Донецк, 17 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. По городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике украинские войска открыли огонь. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 8:15 зафиксирована атака с позиций украинских войск в городе Авдеевка. По Ясиноватой выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР в результате украинских обстрелов погиб один мирный житель.