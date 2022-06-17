Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Отказ от изучения произведений российских и советских авторов на Украине лишь подтверждает глупость киевского режима. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

«Это еще одно подтверждение глупости киевского режима, наследие культуры не вычеркнешь из истории», — сказал Кравцов.

Ранее стало известно, что произведения российских и советских авторов на Украине ликвидируют из школьной программы.