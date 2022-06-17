Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. По словам министра экономики и развития страны Максима Решетникова, в настоящее время Россия сползает в дефляционную спираль. Он заявил об этом 17 июня в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022.

Minsvyaz.ru Максим Решетников

По словам Решетникова, в России, если смотреть на данные по итогам месяцев, на протяжении пятой недели наблюдается дефляция.

«Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьезно к этому относиться», — сказал он, добавив, что ввиду этого нужно анализировать состояние экономики страны совместно с Банком России и также нужно обеспечивать дешевый кредит, так как без него эту ситуацию будет трудно «вытащить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае, если «ничего не делать», экономика России на фоне введенных Западом масштабных санкций, вернется на уровень 2021 года только через десять лет.