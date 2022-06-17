Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Над инновационным развитием агропромышленного сектора будут работать правительство Саратовской области и компания «Иннопрактика». Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил врио губернатора региона Роман Бусаргин.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники на ПМЭФ 2022

Сотрудничество планируется по нескольким направлениям. На сельхозпредприятиях области будут проводить испытания биологических препаратов для защиты растений, кормовых добавок, консервантов для заготовки кормов и других препаратов в рамках проекта «Иннагро», инициированного «Иннопрактикой». Основной целью программы является снижение пестицидной нагрузки при сохранении высокого уровня урожайности и эффективности производства.

Кроме этого, в Саратовской области намерены развивать подготовку и дополнительное профессиональное образование для агросектора. Специалисты смогут быстро адаптироваться к новым технологиям и требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, при поддержке федерального центра Саратовская область сможет завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» в Саратове и реконструкцию водно-спортивной базы «Олимпия» в Энгельсе.

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