Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM В Петербург планирует зайти сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт», хорошо известных жителям Екатеринбурга. Соглашение о сотрудничестве с екатеринбургским ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг» заключил на ПМЭФ-2022 комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Планируется открытие около 150 магазинов большого формата площадью 100-200 м² и 250–300 магазинов мини-формата площадью 20–80 м², которые будут размещены в том числе в крупных офисных зданиях и на предприятиях города», — пояснили в пресс-службе комитета Смольного. В Северной столице сеть будет работать по франшизе.

В магазинах «Жизньмарт», помимо собственно продуктовой торговли, предусмотрены кафе и сервис доставки.

«Запуск магазинов формата шаговой доступности «Жизньмарт» будет способствовать формированию комфортной городской среды. Мы поддерживаем новый проект и окажем содействие в открытии торговых объектов с помощью применения нашего сервиса «тепловых карт», — заявил глава комитета Кирилл Соловейчик.

Ведомство предоставит франчайзи доступ к сервису «тепловых карт», позволяющему предпринимателям находить оптимальные локации для размещения объектов потребительского рынка.

Сейчас сеть «Жизньмарт» насчитывает 41 магазин в Екатеринбурге и имеет два формата: стандартный с расширенным ассортиментом и мини–магазины формата «to go».