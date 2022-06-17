Москва, 17 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Россия полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил в интервью РИА Новости представитель Кремля, благодаря заблаговременно принятым в российской концепции продовольственной безопасности мерам, такого рода угрозы «были захеджированы».

«Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой — таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с продовольственной безопасностью, а также поставками зерна и удобрений в мире является результатом ошибок стран Запада.