Москва, 17 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Москве услугу по признанию садовых домов жилыми переведут в электронный вид. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале мэра столицы.

СНТ «Русь»

Для перевода садового дома в жилой необходимо предоставить заключение по обследованию технического состояния объекта. Онлайн-услуга будет доступна на портале mos.ru.

При этом возможность оформить документы в центрах госуслуг «Мои документы» или в окружных префектурах по месту нахождения объекта недвижимости сохранится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданам России, которые хотят зарегистрироваться на садовых участках, могут облегчить процедуру перевода садовых домиков в жилые.

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