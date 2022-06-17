Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Правительство РФ ставит задачу по выведению российской электроники в мировые лидеры. Об этом 17 июня сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах ПМЭФ.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

Комментируя ситуацию в автомобильной промышленности, вице-премьер рассказал, что часть компонентов будет импортироваться из дружественных стран.

«Но в целом задачу мы формулируем именно таким образом — создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры», — цитирует слова Чернышенко РИА Новости.

Вице-премьер пояснил, что такая задача ставится и в автомобильной промышленности.