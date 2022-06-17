Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Производительность труда» Точка кипения Hi-Tech — ООО «Лазерный Центр» (Санкт-Петербург) 21 июня организует для молодежных команд экспертную сессию CheckPoint для стартап-проектов в онлайн-формате. Как сообщает leader-id.ru, подобные мероприятия нацелены на создание комфортной среды для обсуждения новых проектов в отраслях «Фотоника и лазеры», «Микроэлектроника» и «Передовые производственные технологии», которые ориентированы на реальные потребности бизнеса и высокотехнологичные отрасли экономики в текущей ситуации повышенного спроса на новые отечественные решения, продукты и компонентную базу.

Фото пресс-службы правительства Калужской области В Калуге открылась коммуникационная площадка «Точка кипения»

Представители стартапов смогут проработать идею проекта, продукт и целевую аудиторию. Также будут даны обратная связь и рекомендации от экспертов. Немаловажна и возможность приобретения новых контактов с представителями компаний и другими командами.

«Ранее по нацпроекту «Производительность труда» упоминался аудит предприятий и совершенствование производственных процессов. Сейчас к этой программе подключают и молодёжь, и такие точки кипения на предприятиях — очень перспективная идея. В условиях санкций это и поиск новых решений для компаний, и практика применения знаний и навыков для молодых специалистов. Идеи чемпионатов по решению производственных задач на конкретных предприятиях существуют не первый год, но важно, что этот формат практики вошел в нацпроект и будет масштабирован и улучшен», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

ООО «Лазерный Центр» — научно-исследовательская компания, лидер рынка в области разработки и производства лазерных систем для различных операций микрообработки, также внедряющая передовые лазерные технологии в различные отрасли промышленности. Более четырёх тысяч лазерных систем компании «Лазерный Центр» работают по всей России. Западные санкции позволят лишь расширить рынок сбыта.

«Уход зарубежных компаний освобождает нам пространство для маневра. Но есть клиенты, которые перекупают линии заводами, целыми производствами. И там, конечно, стоят европейские и американские системы. Это повод компаниям задуматься о замене маркирующих, сварочных и других лазерных станков на наши», — пояснил директор по инновациям компании «Лазерный Центр» Иван Фоменко.

Центр компетенций НТИ «Фотоника» занимается созданием ряда образовательных продуктов, подготовкой высококвалифицированных кадров и выстраиванием коопераций с индустриальными партнерами.

«Ключевой целью нашего Центра мы видим решение реальных задач на базе Консорциума, собранного из наших партнеров. Под этим мы понимаем организацию диалога между предметными Заказчиками из промышленности с амбициозными перспективными потребностями и ключевыми игроками нашей кооперации на базе текущего и формирующего научно-технического задела в области фотоники», — комментирует заместитель директора Центра компетенций НТИ «Фотоника» Илья Сергеев.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Прирост производительности труда к 2024 году должен составить более 20%.

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