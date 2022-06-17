Краснодар, 17 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Старейший сочинский санаторий «Волна» планируется реконструировать за счёт средств инвестора. Соответствующее соглашение подписано 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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«Мы должны сохранять и приумножать санаторно-курортную составляющую Сочи, сделать ее главным предметом гордости. Инвестпроект внесет значимый вклад в развитие уникальной бальнеологической базы, которой знаменит город. Кроме того, вы создадите больше 500 новых рабочих мест», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Гендиректор компании-инвестора ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов уточнил, что памятник архитектуры «Дворцово-парковый ансамбль санатория «Волна» ожидает реставрация. Планируется восстановить лечебно-оздоровительную базу, организовать гостиничный комплекс, спа-комплекс с бассейнами и фитнес-центром, будет благоустроен пляж. Обновление ожидает и пансионат «Кристалл» — на его месте инвестор намерен построить современный санаторий с бальнеологическим отделением. Общая сумма инвестиций в санаторий «Волна» и пансионат «Кристалл» составит более 24 млрд рублей.

Отметим, летом 2022 года в Сочи ожидают более 4,5 млн рублей. Курорт традиционно входит в число самых популярных направлений для отдыха.