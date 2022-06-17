Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и страны ЕС, ошибки которых спровоцировали продовольственный кризис, должны задуматься об ответе перед миллионами голодающих, заявил 17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Ведь именно они (США и ЕС) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли», — отметил Песков в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что мир столкнулся с последствиями грубых ошибок, которые сделали руководства стран ЕС и США.

«Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад продолжает грабить национальные богатства Украины, прикрываясь гуманитарной озабоченностью. По его словам, западные страны вывозят с Украины ресурсы и продовольствие в ущерб украинским жителям.

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