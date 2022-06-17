Песков призвал США задуматься об ответе перед миллионами голодающих
Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и страны ЕС, ошибки которых спровоцировали продовольственный кризис, должны задуматься об ответе перед миллионами голодающих, заявил 17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он уточнил, что мир столкнулся с последствиями грубых ошибок, которые сделали руководства стран ЕС и США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад продолжает грабить национальные богатства Украины, прикрываясь гуманитарной озабоченностью. По его словам, западные страны вывозят с Украины ресурсы и продовольствие в ущерб украинским жителям.
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