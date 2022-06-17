Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта в области зеленой энергетики подписали на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор ПАО «Юнипро» Максим Широков. Об этом сообщает пресс-служба врио главы региона.

Dual Freq Ветроэлектростанция

Компания планирует до 2035 года ввести в эксплуатацию ветроэлектростанцию мощностью до 200 МВт. В свою очередь правительство Саратовской области обязуется привлечь к подготовке и возведению объекта высококвалифицированные кадры.

«В Саратовской области в 2017 году введена первая солнечная электростанция. Сейчас такие станции есть в четырех районах. У нашего региона выгодное географическое положение и благоприятный климат для реализации проектов в сфере ветроэнергетики. Благодаря ветропаркам в области будут представлены все виды генераций, такое наращивание потенциала укрепляет статус области как энергетического донора страны», — заявил Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, современное мукомольное предприятие, построенное в Саратовской области, позволит производить 1 млн тонн зерна в год. Возведение первой очереди мощностью 350 тыс. тонн планируют начать в 2023 году. Инвестором выступает агрокорпорация «БИО-ТОН».

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